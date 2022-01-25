Збірна України з футболу визначилася з містами, які приймуть матчі Ліги націй

Збірна України з футболу у 2022 році зіграє шість матчів в Лізі націй. Три з них команда проведе вдома. Для цього обрали два міста.

Суперниками збірної України в Лізі націй стали збірні Шотландії, Ірландії та Вірменії.

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Перші два матчі українці в червні 2022 року проведуть на виїзді – проти Ірландії (4 червня) та Шотландії (7 червня). А після цього зіграють два поспіль домашні матчі – 11 червня приймуть Вірменію, а 14 червня – Ірландію. Ці два матчі збірна України може провести на "Арені Львів".

Ще один домашній матч – проти Шотландії 26 вересня – збірна України може зіграти в Києві на НСК "Олімпійський".

Однак цей варіант не остаточний. І спочатку його має затвердити комітет збірних УАФ, а згодом проголосувати виконком.

При цьому буде ще запасний варіант – Харків. Це на випадок, якщо виникнуть проблеми з газоном на "Арені Львів".