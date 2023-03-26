Футболісти збірної України привітали бійців Нацгвардії з Днем НГУ

26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії України. Футболісти та тренер збірної України з футболу з нагоди свята записали привітання для нацгвардійців.

Національна гвардія України була відновлена 26 березня 2014 року. Це була реакція на військову агресію, яку тоді Росія розпочала проти України – захоплення Криму, Донецької та Луганської областей.

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З нагоди свята футболісти збірної України записали звернення-привітання для нацгвардійців. У відео знялися виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань, а також футболісти Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський та Олександр Зінченко.

"Шановні нацгвардійці! Протягом багатьох років ми чули, бачили та відчували вашу підтримку з трибун та телеекранів. А зараз уся країна вболіває за українську армію, за ваші успіхи та вашу перемогу на полі бою. Сьогодні, у День Національної гвардії України, ми хочемо побажати вам міцного здоров'я та сил.

Ми віримо в перемогу України! І мріємо побачити вас не в окопах, а на стадіонах України. І чекаємо того часу, коли ми будемо оборонятися чи атакувати тільки на футбольному полі. Ми віримо у кожного і кожну, хто став на захист нашої Батьківщини. Дякуємо вам за вашу мужність та стійкість. З Днем Національної гвардії України", – йдеться у привітанні.

Відео привітання футболістів військовослужбовців з Днем Національної гвардії України