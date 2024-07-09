"Обов'язок перед нашою країною": наставник олімпійської збірної України про участь на Іграх-2024

Олімпійська збірна України з футболу зіграє на Олімпіаді-2024. Руслан Ротань прокоментував склад команди на ігри в Парижі.

Україна за всю історію незалежності вперше зіграє на Олімпійському футбольному турнірі. Завдяки виходу у півфінал молодіжного Євро-2023 українська команда виборола путівку в Париж.

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Ротань про склад олімпійської збірної

Ротань зіткнувся із кадровою проблемою, адже багато клубів не хочуть відпускати основних гравців у збірну, аби не зривати свою підготовку до сезону.

Тренер Руслан Ротань заявив, що вони передбачали те, що не всі клуби відпустять своїх гравців на Олімпіаду через клубний календар. Також він зазначив, що турнір Maurice Revello у Франції був для того, щоб підготувати команду.

Якість гри, вважаю, була в нас дуже добра. На це, в першу чергу, ми й звертали увагу. З грою прийшов результат, що не може не тішити. З перемогами хлопці більше вірять у себе, в тренерський склад, у збірну. Це також важливий момент. Бо Олімпіада – це зовсім інший турнір. Це вже друга відповідальність, це обов’язок перед нашою країною. Тому ми будемо робити все від нас залежне, щоб гідно представити Україну,

– розповів Ротань.

Основні гравці команди, які допомогли збірній пробитись на турнір, не їдуть на Олімпіаду. Це Єгор Ярмолюк, Михайло Мудрик, Ілля Забарний та Анатолій Трубін. До заявки команди потрапили Максим Таловєров, Данило Сікан, Дмитро Криськів.

Українська збірна стала переможцем турніру Maurice Revello, обігравши на груповому етапі Індонезію, Італію, Панаму та Японію. В фіналі турніру в серії пенальті обіграли збірну Кот-д'Івуару.

Перед офіційними іграми, 14 липня олімпійська збірна зіграє контрольний матч проти Єгипту, а 18 липня зустрінуться з Парагваєм. Матчі відбуватимуться о 19:30 за київським часом.