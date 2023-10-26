Переможний жовтень дався взнаки: збірна України піднялася в рейтингу ФІФА

ФІФА оновив рейтинг національних футбольних збірних. Україна в цьому рейтингу піднялася вверх завдяки перемогам в жовтневих матчів.

В оновленому рейтингу ФІФА збірна України піднялася одразу на 22-е місце. До цього наша команда посідала 24-у сходинку.

Піднятися вверх вдалося завдяки двом перемогам, які "синьо-жовті" здобули у жовтні. Спочатку наша команда перемогла Північну Македонію, а згодом і Мальту. Обидва матчі були у рамках відбору на Євро-2024.

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Саме завдяки цьому нам вдалося обійти збірну Швеції у рейтингу ФІФА. Попереду нас збірна Ірану.

Щодо першої десятки рейтингу, то там теж відбулися зміни після жовтневих матчів. Лідером і надалі залишилася збірна Аргентини, а за нею розмістилися Франція та Бразилія.

Англія, яка є нашим суперником у відборі на Євро-2024 (але англійці вже гарантували собі перше місце в групі та зіграли з нами обидва матчі), залишилися на четвертому місці. Як і Бельгія, яка зберегла за собою п’яте місце.

А от на шосте місце піднялася збірна Португалії. А на восьме місце піднялася збірна Іспанії. Між ними розмістилася збірна Нідерландів, яка зберегла свою сьому позицію в рейтингу.

Ще один наш суперник у відборі на Євро-2024 – збірна Італії, залишилася на дев'ятому місці. Саме з нею наша команда і проведе останній матч у кваліфікації чемпіонату Європи 20 листопада.

Єдине падіння в першій десятці – це збірна Хорватії, яка й опустилася на десяте місце.

Щодо інших наших суперників у відборі, то Північна Македонія залишилася на 66-у місці, а Мальта – на 171.

Варто відзначити, що збірна Росії, попри відсторонення від міжнародних змагань, продовжує набирати очки о рейтингу ФІФА. Команда, яка представляє країну-окупантку, втрималася на 39-у місці в рейтингу, набравши 2,1 очка. Все через те, що ця країна продовжу грати товариські матчі проти африканських та азійських збірних. І в жовтні зіграла проти Камеруну вдома та Кенії в Туреччині.