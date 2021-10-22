Збірна України дізналася потенційних суперників у Лізі націй: дата жеребкування

Збірна України з футболу в наступному розіграші Ліги націй виступить в дивізіоні B. Напередодні жеребкування "синьо-жовті" дізналися імена потенційних суперників.

В цьому розіграші Ліги націй знову виступить 55 національних збірних. Як і в попередньому циклі, їх розбили на дивізіони А, В, С та D. У перших трьох буде 16 команд, в дивізіоні D – сім.

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У дивізіонах A, B та C команди поділять на чотири групи по чотири команди в кожній (у дивізіоні D будуть дві групи – в одній буде чотири команди, в іншій – три).

Хто може випасти Україні

Перед жеребкуванням усі команди по дивізіонах поділили по кошиках за рейтингом збірних за підсумками Ліги націй-2020/2021. Україна в цьому розіграші виступить в дивізіоні B, де вона потрапила до першого кошика. Відтак у суперники наша команда отримає по одній команді з другого, третього та четвертого кошиків. Виняток – збірна Росії, яку розводять з українцями.

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Церемонія жеребкування Ліги націй-2022/2023 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре (початок о 19.00 за київським часом).

Календар матчів

1-й тур: 2 – 4 червня 2022 року.

2-й тур: 5 – 8 червня 2022 року.

3-й тур: 9 – 11 червня 2022 року.

4-й тур: 12 – 14 червня 2022 року.

5-й тур: 22 – 24 вересня 2022 року.

6-й тур: 25 – 27 вересня 2022 року.

Переможці груп у дивізіоні А зіграють у фінальній стадії змагання (півфінали та фінал). Збірні, які посядуть останні місця у своїх квартетах, перейдуть до дивізіону В.

Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіонів В, С та D, піднімуться відповідно до дивізіонів А, В та С. Збірні, які посядуть останні місця у дивізіоні В, перейдуть до дивізіону С. Дві найгірші збірні дивізіону С (визначаться в плей-офф з-поміж чотирьох останніх команд) перейдуть до дивізіону D.

Путівки на Євро-2024 через Лігу націй

За попередньою схемою, яку ще має затвердити Виконком УЄФА, 20 путівок до фінального турніру Євро-2024, куди автоматично потрапила Німеччина як господар, отримають переможці й другі команди 10-ти відбірних груп. Ще три ліцензії будуть розіграні в березні 2024 року у двораундовому плей-офф між 12-ма найкращими збірними Ліги націй-2022/2023 (серед тих, хто не потрапить на Євро напряму). Регламент плей-офф буде оприлюднено пізніше.