Хто покаже матчі збірної України з футболу у вересні: визначився офіційний транслятор

Збірна України з футболу у вересні 2022 року проведе три матчі в рамках Ліги націй. Офіційно визначився транслятор цих матчів.

До цього правами на показ матчів збірної України володів медіахолдинг "Медіа група Україна", куди входили канали "Футбол 1/2/3". І саме там показували матчі збірної. Однак цей холдинг закрили, а канал припинив мовлення.

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Відтак три матчі, які збірна України зіграє у вересні, покажуть в межах інформаційного марафону "Єдині новини" на телеканалах ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне", що транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2.

Водночас абоненти супутникового телебачення не зможуть подивитися ці поєдинки на названих каналах.

Але всі три матчі також будуть доступними для перегляду на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Перегляд ігор на вищевказаних каналах та платформах буде можливий лише на території України відповідно до вимог УЄФА щодо телевізійних прав та принципу територіальності.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію цих матчів.

Збірна України у вересні зіграє три матчі. 21 вересня команда Олександра Петракова зіграє на виїзді перенесений матч першого туру із Шотландією. 24 вересня наша команда відправиться в Єреван на гостьову зустріч із Вірменією. А 27 вересня зіграє заключний матч Ліги націй – "домашню" гру із шотландцями, яка відбудеться в Кракові.