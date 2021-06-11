Стартує Євро-2020: як Україна провела попередні чемпіонати Європи

Збірна України втретє у своїй історії зіграє на чемпіонаті Європи. Українці пройшли шлях від команди, яка гарантує собі участь у Євро завдяки господарству на турнірі, до збірної, що достроково виграє путівку на чемпіонат. Тепер перед Україною стоїть нове завдання – переписати невдалу статистику на Євро!

Провальні відбори

Перед тим, як вперше побувати на чемпіонаті Європи, Україна провалила чотири відбіркові кампанії. У відборі на чемпіонат Європи 1996 року українська збірна посіла 4 місце в групі з Хорватією, Італією, Литвою, Словенією та Естонією.

"Синьо-жовті" програли аж 10 очок Хорватії та Італії, які вийшли на континентальну першість. 8 очок українці втратили у матчах з Литвою та Словенією.

Наступний відбір став пам'ятним в історії України з двох причин. По-перше, на груповому етапі Україна залишила позаду Росію. "Синьо-жовті" виграли у Києві та розписали нічию у Москві з пам'ятним голом Андрія Шевченка у ворота Філімонова.



Шевченко святкує гол у ворота Росії / Фото sport-express.ru

У групі Україна також двічі не програла майбутнім переможцям Євро-2000 – французам.

Друге місце в групі дозволило Україні зіграти у стикових матчах. Як відомо, суперником України була все та ж скромна Словенія. Андрій Шевченко вивів нас вперед у першому таймі. Словенці відігралися по перерві. Гра йшла до зручної для нас нічиєї. Однак воротар Олександр Шовковський допустив грубу помилку, після якої словенці забили другий м'яч.

Словенія – Україна відео голу у ворота Шовковського

Навіть такий результат залишав Україні шанси на прохід у матчі-відповіді. У Києві Сергій Ребров на 68 хвилині вивів Україну вперед не тільки в матчі, але й протистоянні. Проте на 78 хвилині Павлин засмутив переповнений Республіканський стадіон та вивів Словенію на Євро.

Чергова провальна кампанія сталася під час відбору на Євро-2004. Знову в групі з українцями були майбутні переможці Євро-2004 – греки. Що цікаво, українці та іспанці єдині, хто виграв у Греції.

Проте наша команда втратила аж 6 очок у поєдинках з Вірменією та Північною Ірландією. Саме ці очки теоретично позбавили українців шансів поборотися бодай за стикові поєдинки.

Відбір на чемпіонат Європи-2008, мабуть, найважчий в історії України з огляду на суперників у групі. Відразу після чемпіонату світу Україна потрапила у групу до фіналістів Мундіалю – Франції та Італії.

Розраховувати фінішувати на другій сходинці було фантастикою! Окрім того, конкуренцію Україні склала непоступлива Шотландія.

Втім, перед відбором на Євро-2008 Україна входила у топ-20 найкращих команд світу. На тому ж таки чемпіонаті світу-2006 команда Олега Блохіна сенсаційно дійшла до чвертьфіналу, в якому поступилася Італії. Мундіаль у Німеччині був дебютним великим турніром для України!

Дебютне Євро та провал у Франції

Як це часто буває зі скромними командами, участь у турнірі можна гарантувати, провівши чемпіонат у своїй країні. Заявка України з Польщею виграла право провести чемпіонат Європи-2012 року.

Це автоматично дозволяло українцям та полякам взяти участь у груповому етапі. Бонусом для обох було проведення матчів групового етапу на рідних стадіонах.

Про кращий дебют на Євро для України годі й мріяти. У дебютній грі на НСК "Олімпійський" у Києві вболівальники отримали повний пакет емоцій. Після перерви Златан Ібрагімович вивів Швецію вперед. Та всього 3 хвилини знадобилося Андрію Шевченку, щоб відновити паритет і змусити стадіон шаленіти.

Хто як не Шевченко мав принести Україні перемогу? Ще через 6 хвилин Шевченко довів, чому є культовим футболістом в історії українського футболу! Нинішній тренер "синьо-жовтих" забив переможний гол у грі.

Україна – Швеція відеоогляд

У другому турі команду Блохіна чекало непросте випробування Францією, яка провалила чемпіонат світу-2010. Українці вийшли зарядженими на донецький матч, але в гру втрутилася небесна канцелярія.

Страшна злива перервала поєдинок і на поле повернулася вже не та збірна України, що вперше виходила на поле.

Звісно, не професійно списувати результат на погоду. Проте впевненість у власних силах випарувалася з українців. Натомість Франція приголомшила "синьо-жовтих" двома голами й виграла матч.

Вирішальний матч у групі Україна знову грала у Донецьку й знову проти топ-команди. Перемога у грі проти Англії виводила Україну у чвертьфінал. У паралельній грі Франція програла Швеції.

У поєдинку між Англією та Україною Вейні Руні засмутив Андрія Пятова на 48 хвилині. Як не старалися українці зрівняти рахунок, але все було марно.

На допомогу англійцям прийшов навіть горезвісний арбітр Віктор Кашшаї з Угорщини. Він не зарахував гол Марко Девіча, коли м'яч очевидно перетнув лінію воріт.



Террі вибиває м'яч з воріт Англії / Фото Telegraf-EPA

Втім, заради справедливості слід сказати, що під час нашої атаки лайнсмен "проспав" очевидний офсайд в Артема Мілевського.

У підсумку Україна покинула турнір.

Чемпіонат Європи-2016 став ще одним шансом для команд, які рідко пробивалися на турнір. Саме з цього року турнір було розширено з 16 до 24 команд! Відповідно у кваліфікації вихід на Євро можна було практично оформити, посівши аж третє місце у групі. При цьому найкраще третє місце отримувало пряму путівку.

Україна не змогла фінішувати другою у групі C, пропустивши вперед Іспанію та Словаччину. При чому за три тури до завершення кваліфікації Україна не перемогла Словаччину у лобовій грі… Наші футболісти зіграли у боязкий футбол, не продемонструвавши бажання виграти.

Посівши третю сходину, підопічні Михайла Фоменка потрапили у плей-офф на старих знайомих зі Словенії.

Перед українцями стояло завдання не повторити помилок минулого. У першій грі у Львові "синьо-жовті" здобули комфортну перемогу не тільки по рахунку (2:0), але й за змістом.

Та у Мариборі підопічні Фоменка змусили фанатів понервуватися. Словенія забила на 11 хвилині поєдинку й здавалося, що над нами нависло прокляття… Але в підсумку нервовий поєдинок завершився нічиєю завдяки голу Андрія Ярмоленка у компенсований час.

Скандали перед Євро-2016

Очікувалося, що у Францію збірна України приїде у найсильнішій своїй формації. Футболісти Дніпра, які рік до того виходили у фінал Ліги Європи, пікові Ярмоленко, Євген Коноплянка, Євген Хачеріді і Ярослав Ракіцький та пасажири для так званої "обкатки" Олександр Зінченко та Віктор Коваленко.

Проблеми збірної почалися ще за пів року до старту Євро. Перше за все, слід звернути увагу, як команду покинув Олександр Заваров, помічник Фоменка. Його незрозуміло чиїм рішенням та за яких обставин витіснив Андрій Шевченко. Подейкують, що вже тоді збірною почав керувати чинний керманич збірної, а не Фоменко.

Іншою проблемою став конфлікт Тараса Степаненка й Андрія Ярмоленка. Тоді Ярмоленко грубо вдарив Степаненка в матчі, який не мав ніякого турнірного значення для Динамо та Шахтаря. Все це спровокувало бійку між "динамівцями" та "гірниками".

Як глава УАФ Андрій Павелко публічно не намагався примирити Степаненка та Ярмоленка, конфлікт все одно деякий час жив. Вже зараз, здається, гравці забули образи минулого.

Відео бійки на матчі Шахтар – Динамо

Ну й нарешті ще одним дивним (непрофесійним) рішення збірної України став дозвіл взяти гравцям свої родини у Францію. У період, коли потрібна максимальна концентрація, футболісти отримали шанс проводити час з дружинами та дітьми.

Тому не дивно, що наша збірна продемонструвала найгірший результат в історії чемпіонатів Європи. Три поразки та нуль у графі забитих голів.

Євро розпочалося досить оптимістично. Україна, хоч і програла Німеччині (2:0), але продемонструвала досить якісний футбол. Перенести красиву гру наші футболісти спробували й на поєдинок проти Північної Ірландії.

Та північноірландці пережували "синьо-жовтих" та виплюнули.

Символічно, що на другому поспіль Євро матч України у другому турі переривала гроза.

І знову здавалося, що наші футболісти наче викручені ганчірки… Поразка Північній Ірландії стала болючим ляпасом нашій збірній, яка недооцінила суперника!

Україна – Північна Ірландія відеоогляд

У матчі честі підопічні Михайла Фоменка у видовищній грі програли Польщі. І той поєдинок не обійшовся без невеликого скандалу.

Потрібно було рятувати честь країни та забивати бодай гол і виривати нічию. Та в цей момент Фоменко випустив ветерана Анатолія Тимощука замість єдиного нападника Романа Зозулю. Далі можна нічого не писати, все й так зрозуміло…

Найкраща кампанія в історії України

Після того, як Україна побувала на Євро як господарка турніру та завдяки перемозі у стикових матчах, прийшов час пробиватися напряму!

2019 рік, мабуть, найкращий в історії України з огляду на результати. Українці достроково виграли групу, в якій перемогли чинних чемпіонів португальців.

Україна – Португалія відеоогляд

Окрім того, команда Андрія Шевченка залишила позаду наповнену зірками команду Сербії. Хоч і з проблемами, але українці випередили непоступливий Люксембург та на класі обіграли Литву.