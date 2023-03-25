Був би повний стадіон, – Ротань розповів, чому матч України проти Брентфорда був закритим

Руслан Ротань відповів на запитання журналістів напередодні першого матчу збірної України у відборі на Євро-2024. Виконувач обов'язків головного тренера зачепив тему контрольного спарингу проти Брентфорда.

23 березня "синьо-жовті" провели товариський матч проти восьмої команди Англійської Прем'єр-ліги. Щоправда, Брентфорд зіграв проти України резервним складом.

До теми Тренувань у нас було дуже мало, – Ротань лаконічно оцінив перемогу України над Брентфордом

Ротань: Це була проблема з організацією

Поєдинок був закритого характеру. Спостерігати за матчем могли лише офіційні особи обох сторін. Уболівальники та ЗМІ доступу до зустрічі у Лондоні не мали.

Журналістка видання "Трибуна" зачепила цю тему на передматчевій пресконференції. Вона попросила Руслана Ротаня пояснити таке рішення зробити матч закритим для інших.

Розумієте, якби всі, хто хотів потрапити на матч, прийшов, то був би повний стадіон,

– відповів наставник збірної України.

Однак жінка додала, що вона є українською журналісткою та вже у той час прибула у Лондон, тому чому вона не змогла потрапити на товариський поєдинок рідної збірної.

Ротань "скинув усіх собак" на організацію матчу.

Це була проблема з організацією не тільки для нашої асоціації, а й для самого Брентфорда,

– пояснив Руслан Петрович.

Також тренер "синьо-жовтих" розповів, що йому дав цей поєдинок проти клубу АПЛ.

"По-перше, ця гра була для нас важливою в плані того, що ми давно не збиралися. Мало тренувань проводимо разом. Такі матчі дають нам краще відчути зв’язки, награти їх. Також налагодити взаємодію між нами", – відповів Ротань.

Нагадаємо, що поєдинок закінчився перемогою України з рахунком 2:0. Голи забивали Олександр Сваток та Георгій Судаков.

Відзначимо, що участь у товариському матчі не брав Олександр Зінченко, який теж був присутній на передматчевій пресконференції збірної України. Тренерський штаб дав додатковий вихідний лівому захиснику Арсенала. Також участь у тому спарингу не брали Андрій Ярмоленко (відновлюється від травми), Сергій Сидорчук (застуда) та Анатолій Трубін (відпочинок).