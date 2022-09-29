Збірна України з боксу вирішила не виступати на юніорському чемпіонаті Європи. Все через заборону організаторів використовувати український прапор.

Скандал навколо збірної України розгорівся вже в перший день турніру 27 вересня в італійському місті Монтезільвано. Збірну України представляли 13 хлопців та 13 дівчат.

Однак перші українські боксери не вийшли на свої бої. Все через те, що їх змушували виступати під нейтральним прапором. Так вирішили організатори змагань після рішення Міжнародної боксерської асоціації (IBA), яку очолює росіянин умар кремльов.

Детальніше Збірну України з боксу змусили виступати під нейтральним прапором на ЧЄ через росіянина

Все через ситуації навколо президента Федерації боксу України. В Міжнародній боксерській асоціації вважають, що очільником ФБУ є Володимир Продивус, який водночас є віцепрезидентом IBA. Але Міністерство молоді та спорту України таким вважає Кирила Шевченка. Відтак через "втручання уряду" в IBA вирішили відсторонити Федерацію боксу України від діяльності. Тому і змусили боксерів виступати під нейтральним прапором.

Але українські боксери відмовилися це робити. Тому їм зарахували технічні поразки.

Продивус же після цього заявив, що після його втручання збірній України дозволили використовувати і прапор, і гімн у випадку перемоги.

Однак 29 вересня юніорська збірна України з боксу остаточно покинула чемпіонат Європи.

"Цей інцидент був навмисне створений агентом ФСБ умаром кремльовим та колаборантом Володимиром Продивусом, задля відбілювання репутації та створення видимості того, що Продивус захищає інтереси України. Спочатку IBA, у якій Володимир Продивус є віцепрезидентом, ухвалили цю скандальну заборону, а потім вже цей самий віцепрезидент виступив як захисник українських боксерів. Наша збірна, Національний Олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ та Федерація боксу України висловлюють свій протест проти неприпустимих та образливих рішень IBA, які оскверняють честь України. Для наших боксерів честь України важливіша, ніж медалі з рук ворогів та зрадників", – йдеться в заяві Федерації боксу України.