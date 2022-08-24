Збірна України з баскетболу зазнала прикрої поразки у матчі проти Італії у відборі на ЧС-2023

Збірна України з баскетболу зіграла черговий матч відбору на чемпіонат світу. Наша команда провела формально домашній матч проти збірної Італії.

Україні треба було вигравати в Італії, щоб покращувати свої шанси виходу на чемпіонат світу. Адже з шести збірних в групі. на турнір виходило лише три команди. А "синьо-жовті" перебували поза межами першої трійки після першого етапу відбору.

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До цього матчу українці підходили в доволі потужному складі. Адже вдалося приїхати й двом нашим легіонерам з НБА – Святославу Михайлюку та Олексію Леню. Правда Олександр Липовий цей відбір пропускає через травму. Так само він не допоможе команді й на Євробаскет-2022, який розпочнеться вже 2 вересня.

Вдалий старт

Матч проти Італії українці розпочали доволі потужно. одразу захопивши ініціативу, і перетворивши її в набрані очки. Та італійці доволі швидко оговталися. Тож після першої чверті рахунок був рівним – 19:19.

А от на початку другої чверті українцям вдався доволі потужний ривок 13:2. І різницю в +11 очок вони втримали до великої перерви – 45:34.

Та після перерви ситуація на паркеті різко змінилася. Італійці потужно додали, за десять хвилин набравши більше, аніж за першу половину зустрічі – 38 очок. Команда чотири рази закинула з-за дуги. При цьому останній триочковий було закинуло разом із сиреною, коли італійці втекли у швидку атаку. Тож перед останньою чвертю вони вже були попереду в +5 – 67:72.

Україні на початку заключної чверті зуміли одразу зрівняти рахунок. Але далі попереду були лише гості, які зуміли відірватися в +10 за чотири хвилини до кінця гри. Вони ж і зуміли довести гру до перемоги

Україна – Італія 89:97 (19:19, 26:15, 22:38, 22:25)

Найрезультативнішим гравцем в складі збірної України став Святослав Михайлюк, який набрав 11 очок, але 8 з них були в першій чверті. Ще троє наших гравців записали до свого активу 10 очок. Відзначимо Дениса Лукашова з 10 очками, 7 підбираннями та 6 передачами.

Фатальні штрафні

Україна в цьому матчі нічим не поступалася супернику. Обидві команди закинули по 7 триочкових. наші баскетболісти мали кращий показник влучань двоочкових – 30 з 52 проти 24 з 45 в італійців. Вирішальним стали штрафні кидки – українці реалізували 8 з 10, тоді як Італія – 28 з 31.

Вже 27 серпня збірна України зіграє черговий матч відбору на чемпіонату світу 2023. Цього разу суперником українців буде збірна Ісландії, а матч відбудеться на виїзді.