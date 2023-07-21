Без медалей на ЧС не залишилися: Україна виборола місце на п'єдесталі в артистичному плаванні

У Японії триває чемпіонат світу з водних видів спорту. Збірна України з артистичного плавання провела свій останній фінал на цих змаганнях.

Українські дівчата виступили в третьому для себе фіналі на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Перші два завершилися для нашої збірної сьомим місцем в акробатичній групі та одинадцятим – у технічній програмі, пише 24 Канал.

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З третьої спроби вдалося здобути нагороди

Закінчували ж для себе турнір у Фукуоці українки, змагаючись у фіналі довільної програми груп. І ця дисципліна виявилася успішнішою для них – третє місце, що дозволило з медалями повернутися додому.

Наша збірна виступила у складі з восьми спортсменок: Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко. Випередити українських синхроністок змогла тільки фаворитки змагань – збірні Китаю та Японії.

Чемпіонат світу. Артистичне плавання. Довільна програма

Китай – 329.1687 бала Японія – 317.8085 бала Україна – 256.2415 бала

Таким чином в артистичному плаванні Україна завершила виступи з однією нагородою. Загалом це друга медаль для нашої країни на ЧС-2023 з водних видів спорту. Раніше Олексій Середа та Кирило Болюх стали віцечемпіонами у стрибках у воду.

. Чемпіонат світу з водних видів спорту триватиме до 30 липня 2023 року. У медальному заліку Україна з двома нагородами посідає проміжне одинадцяте місце.