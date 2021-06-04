Збірна України 11 матчів поспіль не забиває більше одного голу за зустріч

У четвер, 3 червня, збірна України з футболу мінімально обіграла Північну Ірландію в товариському матчі – 1:0.

Нещасливий стрік

Команда продовжила до 11 матчів серію, коли забиває не більше одного голу за зустріч.

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Останній раз українці забивав більше м'яча 3 вересня 2020 року у ворота Швейцарії (2:1). Після цього було 8 матчів з одним забитим голом і 3 зустрічі без м'яча.

Інша статистика:

Ця перемога стала 125-ю в історії національної команди України.

Також українці продовжили гольову серію в домашніх матчах до 16 зустрічей. Це оновлення рекорду, раніше найтриваліша серія була 14 матчів.

Наступний товариський поєдинок проти Кіпру збірна України проведе 7 червня, після чого – почне підготовку до першого матчу Євро-2020 проти збірної Нідерландів.