Зіграють на фартовому стадіоні: де та коли відбудеться наступний матч збірної України

Команда Сергія Реброва на стадії групового раунду завершила виступи на Євро-2024. Свій наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють вже восени.

Україна в останньому матчі на Євро-2024 зіграла внічию з топ-збірною Європи Бельгією (0:0). "Синьо-жовті" набрали чотири бали, але через гіршу різницю очок опинилися на четвертій сходинці групи Е та залишили турнір.

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Визначився стадіон, де зіграє наступний матч збірна України

Свій наступний поєдинок підопічні Сергія Реброва зіграють 7 вересня в рамках першого туру групи В1 Ліги націй. Суперником українців буде збірна Албанії, яка теж достроково завершила виступ на ЧЄ-2024.

Поєдинок Ліги націй "синьо-жовті" зіграють в Празі на стадіоні Epet Arena. Матч в столиці Чехії розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Збірна України зіграє у Празі / Фото УАФ

Цей стадіон можна назвати фартовим для збірної України. Саме на ньому у жовтні 2023 року підопічні Реброва обіграли Північну Македонію (2:0) у кваліфікації на Євро-2024.

Зазначимо, що окрім Албанії, суперниками України по груповому етапу Ліги націй будуть збірні Чехії та Грузії.