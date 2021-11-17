Збірна Україна 13-й раз завершила рік перемогою
Джерело:24 канал
Збірна України з футболу виступає на світовій арені 29 років поспіль. Наша національна команда позитивно завершила 2021 рік, здолавши Боснію і Герцеговину. "Синьо-жовті" 13-й раз в історії на позитивній ноті завершили рік.
Україна вперше за 4 роки завершила рік перемогою
Збірна України у 29-и останніх матчах року здобула 13 перемог. Ще 10 поєдинків української команди завершилися внічию. У 6-и випадках українці зазнавали поразок.
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Та слід звернути увагу, що шоста поразка України – технічна. Наприкінці 2020 року УЄФА зарахував "синьо-жовтим" технічну поразку у виїзній грі проти Швейцарії.
Україна не могла перемогти в останній грі року з 2017-го. Протягом трьох років "синьо-жовті" завершували сезон двома нічиїми та однією поразкою.
Результати України в останніх матчах року
- 1993 США – Україна 0:1
- 1994 Україна – Естонія 3:0
- 1995 Італія – Україна 3:1
- 1996 Португалія – Україна 1:0
- 1997 Україна – Хорватія 1:1
- 1998 Україна – Вірменія 2:0
- 1999 Україна – Словенія 1:1
- 2000 Норвегія – Україна 0:1
- 2001 Німеччина – Україна 4:1
- 2002 Словаччина – Україна 1:1
- 2003 Україна – Північна Македонія 0:0
- 2004 Туреччина – Україна 0:3
- 2005 Україна – Японія 1:0
- 2006 Україна – Шотландія 2:0
- 2007 Україна – Франція 2:2
- 2008 Україна – Норвегія 1:0
- 2009 Україна – Греція 0:1
- 2010 Швейцарія – Україна 2:2
- 2011 Україна – Австрія 2:1
- 2012 Болгарія – Україна 0:1
- 2013 Франція – Україна 3:0
- 2014 Україна – Литва 0:0
- 2015 Словенія – Україна 1:1
- 2016 Україна – Сербія 2:0
- 2017 Україна – Словаччина 2:1
- 2018 Туреччина – Україна 0:0
- 2019 Сербія – Україна 2:2
- 2020 Швейцарія – Україна (технічна поразка 3:0)
- 2021 Боснія і Герцеговина – Україна 0:2.
Збірна України найчастіше в останньому поєдинку року зустрічалася із сімома суперниками. По два рази наша команда грала проти:
- Словенії
- Норвегії
- Словаччини
- Туреччини
- Франції
- Швейцарії
- Сербії.