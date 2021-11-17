Україна вперше за 4 роки завершила рік перемогою

Збірна України у 29-и останніх матчах року здобула 13 перемог. Ще 10 поєдинків української команди завершилися внічию. У 6-и випадках українці зазнавали поразок.

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Та слід звернути увагу, що шоста поразка України – технічна. Наприкінці 2020 року УЄФА зарахував "синьо-жовтим" технічну поразку у виїзній грі проти Швейцарії.

Україна не могла перемогти в останній грі року з 2017-го. Протягом трьох років "синьо-жовті" завершували сезон двома нічиїми та однією поразкою.

Результати України в останніх матчах року

1993 США – Україна 0:1

1994 Україна – Естонія 3:0

1995 Італія – Україна 3:1

1996 Португалія – Україна 1:0

1997 Україна – Хорватія 1:1

1998 Україна – Вірменія 2:0

1999 Україна – Словенія 1:1

2000 Норвегія – Україна 0:1

2001 Німеччина – Україна 4:1

2002 Словаччина – Україна 1:1

2003 Україна – Північна Македонія 0:0

2004 Туреччина – Україна 0:3

2005 Україна – Японія 1:0

2006 Україна – Шотландія 2:0

2007 Україна – Франція 2:2

2008 Україна – Норвегія 1:0

2009 Україна – Греція 0:1

2010 Швейцарія – Україна 2:2

2011 Україна – Австрія 2:1

2012 Болгарія – Україна 0:1

2013 Франція – Україна 3:0

2014 Україна – Литва 0:0

2015 Словенія – Україна 1:1

2016 Україна – Сербія 2:0

2017 Україна – Словаччина 2:1

2018 Туреччина – Україна 0:0

2019 Сербія – Україна 2:2

2020 Швейцарія – Україна (технічна поразка 3:0)

2021 Боснія і Герцеговина – Україна 0:2.

Збірна України найчастіше в останньому поєдинку року зустрічалася із сімома суперниками. По два рази наша команда грала проти:

Словенії

Норвегії

Словаччини

Туреччини

Франції

Швейцарії

Сербії.