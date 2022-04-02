Збірна Швеції усунула від команди баскетболіста, який підписав угоду з російським клубом

Федерація баскетбольної збірної Швеції оголосила про відсторонення від команди Юнаса Єребко. Баскетболіст перейшов у Росію після того, як ця країна напала на Україну.

"Поки наші цінності матимуть значення, це рішення залишатиметься у силі"

Шведська федерація різко відреагувала на перехід досвідченого форварда у російське ЦСКА. До цього Юнас Єребко виступав за інший російський клуб Хімкі.

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Наразі невідомо, наскільки жорстким та тривалим буде відсторонення баскетболіста від виступів за національну команду країни.

До тих пір, поки наші цінності матимуть значення, це рішення залишатиметься у силі. Сподіваємося, що знайдемо контакт з Юнасом. Йому доведеться пояснити, як він себе позиціонує і які рішення приймає,

– йдеться у заяві.

У федерації зазначили, що це відсторонення не поставить "хрест" на кар'єрі Єребка у збірній. Кожен може отримати другий шанс. Однак баскетболіст обрав інший шлях, продовживши свої виступи у Росії, хоча добре знав позицію шведського союзу.

Єребко не допоможе збірній Швеції у найближчих матчах відбору чемпіонату світу-2023.

Відзначимо, що усі суперники відмовились грати проти Росії у груповому раунді кваліфікації на ЧС-2023 з баскетболу. Бойкот російській збірній влаштували Італія, Ісландія та Нідерландів.