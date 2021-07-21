Збірна Німеччини з футболу на Олімпіаді зіграє у траурних пов'язках
21 липня 2021 , 19:38Читать новость на русском
Джерело:твіттер Team Deutschland | Fußball
Олімпійська збірна Німеччини з футболу 22 липня зіграє перший матч на Олімпіаді-2020. На гру проти Бразилії команда вийде з траурними пов'язками на рукаві.
У такий спосіб гравці збірної Німеччини вшанують пам'ять жертв повені, що накрила країну. Стихійне лихе забрало життя вже 165 німецьких громадян. Ще декілька сотень вважаються зниклими.
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Перший матч на олімпіаді збірна Німеччини футболу зіграє проти Бразилії. Гра відбудеться в четвер, 22 липня. І розпочнеться о 14:30 за київським часом.
В одному квартеті зі збірними Німеччини та Бразилії – команди Кот-д'Івуару та Саудівської Аравії.
Повені в Німеччині: головне
- Центральну Європу накрило стихійне лихо. Дощі та повені, які розпочалися 12 липня, затопили західні райони Німеччини, а також Бельгію, Нідерланди та Францію. Загалом кількість жертв смертельних повеней у Європі вже зросла до понад 200 осіб. Окрім цього, 749 осіб зазнали травм різного ступеня важкості.
- Паводки зруйнували десятки будинків та затопили вулиці міст, порушили роботу залізничного та громадського транспорту.
- Найбільше постраждала Німеччина. Стихійне лихе забрало життя вже 165 німецьких громадян. Близько 200 тисяч домогосподарств залишилися без постачання електроенергії.
- У Бельгії внаслідок повені загинуло 20 осіб. Ще стільки ж вважаються зниклими безвісти.
- Збитки, які завдала повінь транспортній інфраструктурі Німеччини, попередньо оцінили у 2 мільярди євро.