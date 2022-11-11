З чемпіоном світу у складі: збірна Іспанії оголосила заявку на Катар-2022

Збірна Іспанії з футболу оголосила заявку гравців, які виступлять на чемпіонаті світу 2022 в Катарі. В списку 26 футболістів.

Ще перед озвученням заявки іспанські ЗМІ писали, що головний тренер "фурії роха" Луїс Енріке склав список з 55 футболістів – по 5 гравців на кожну з позицію. І серед них планував вибирати кандидатів. При цьому в попередню заявку потрапили й травмовані гравці.

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11 листопада збірна Іспанії оголосила остаточну заявку на чемпіонаті світу 2022. Серед найпомітніших гравців, яких не опинилося у списку – захисник Серхіо Рамос. Він був травмований і перебував у попередньому списку. Але в Катар з командою не поїде.

Заявка збірної Іспанії

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Брентфорд, Англія), Роберт Санчес (Брайтон, Англія);

Захисники: Пау Торрес (Вільярреал), Жорді Альба, Ерік Ґарсія (обоє – Барселона), Хосе Гайя, Х'юґо Гілламон (обоє – Валенсія), Сезар Аспілікуета (Челсі, Англія), Дані Карвахаль (Реал), Емерік Ляпорт (Манчестер Сіті, Англія);

Півзахисники: Серхіо Бускетс, Педрі, Ґаві (усі – Барселона), Родрі (Манчестер Сіті, Англія), Коке, Маркос Льоренте (обоє – Атлетіко), Карлос Солер (Валенсія);

Нападники: Пабло Сарабія (ПСЖ, Франція), Ніко Вільямс (Атлетік), Марко Асенсіо (Реал), Альваро Мората (Атлетіко), Ансу Фаті, Ферран Торрес (обоє – Барселона), Єремі Піно (Вільярреал), Дані Ольмо (РБ Лейпциг, Німеччина).

Варто відзначити, що в складі збірної Іспанії є гравець, який вже вигравав чемпіонат світу. Це Серхіо Бускетс, який був в складі збірної Іспанії на тріумфальному для команди ЧС-2010 в ПАР. Йому компанію міг скласти й Серхіо Рамос, який зіграв на трьох поспіль Мундіалях, але не потрапив в заявку.

Збірна Іспанії на ЧС-2022 потрапила до групи E, де її суперниками будуть збірні Німеччини, Японії та Коста-Рики. Перший матч команда зіграє 23 листопада проти Коста-Рики.