Франція вдруге поспіль вийшла в фінал чемпіонату світу: кому ще вдавалося таке досягнення

Збірна Франції зуміла вийти в фінал чемпіонату світу з футболу 2022. Команда за крок від захисту свого чемпіонського титулу, адже саме французи перемогли на ЧС-2018.

Збірна Франції вийшла до фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі. У фіналі французам протистоятиме збірна Аргентини. Матч відбудеться в неділю, 18 грудня.

До теми Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів

Зламала "чемпіонське прокляття" європейців

Збірна Франції вперше стала чемпіоном світу в 1998 році. Тоді саме Франція була господаркою турніру. А вже у 2002 році з ганьбою вилетіла з чемпіонату світу. Так і почалося "прокляття чемпіонів" для європейських збірних – ті команди, які ставали чемпіонами, на наступному турнірі провалювалися, не виходячи з групи. При цьому це стосувалося лише європейських збірних – Франції, Італії, Іспанії та Німеччини. А от бразильці, які перемогли у 2002 році, на наступному турнірі з групи вийшли.

Тепер французи це "прокляття" зламали. І навіть вийшли до фіналу турніру. Відтак стали однією з небагатьох збірних, хто двічі поспіль зіграє у фіналі чемпіонату світу.

Хто двічі поспіль грав у фіналі чемпіонату світу

Досягнення французів не таке вже й унікальне. Першим двічі поспіль у фіналі чемпіонатів світу грала Італія. Вперше в 1934 році, а після цього через чотири роки в 1938 році. І тоді "скуадра адзурра" двічі поспіль перемогла.

Таке ж досягнення згодом повторила і збірна Бразилії, яка двічі поспіль виходила у фінали в 1958 та 1962 роках. І теж перемогла. А потім "селесао" тричі поспіль грали у фіналах – у 1994, 1998 та 2002 роках. Перемогли двічі, і одного разу поступилися французам (про що згадувалося вище).

А от Нідерланди можуть вважатися головними невдахами фіналів. Вони там грали тричі, і тричі посупилися. При цьому двічі поспіль вони доходили до фіналів – у 1974 та 1978 році.

Збірна Німеччини (на той час ФРН) теж має досягнення з трьох поспіль фіналів – у 1982, 1986 та 1990 роках. Перемогли вони лише в останньому. А двічі поспіль їм протистояла збірна Аргентини – у 1986 та 1990 роках.