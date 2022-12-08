Збірна Бразилії на ЧС-2022 мало не потрапила в скандал через кота на столі

Збірна Бразилії активно готується до матчу 1/4 фіналу ЧС-2022 проти Хорватії. Але кіт, який неочікувано з'явився на пресконференції збірної, мало не привернув більше уваги аніж сам матч.

Напередодні матчу проти Хорватії, вінгер збірно Бразилії Вінісіус Жуніор давав пресконференцію, на якій був і пресаташе команди Вінісіус Родрігес.

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В який момент під час спілкування з журналістами, на стіл вискочив кіт. І він привернув мало не більше уваги, аніж зірковий футболіст.

Вінісіус Родрігес в цей час спочатку погладив кота. А після цього взяв і скинув зі столу.

Та не всім у залі журналістам сподобався такий вчинок пресаташе. Там почали лунати незадоволені вигуки. Тож на пресконференції виникла "незручна пауза". Вінісіус Родрігес показав, що він нічого поганого котові не зробив, просто скинувши його зі столу. Він не вдарив кота, а лише взяв кота за шкірку.

"Розрядив" ситуацію Вінісіус Жуніор, який розсміявся та продовжив відповідати на питання журналістів.

Відео з котом на пресконференції збірної Бразилії

Втрата контракту за удар кота

Варто нагадати, що необережне поводження з котом вже коштувала одному футболісту чимало грошей. Як і його команді. В лютому 2022 року в мережі було опубліковано відео, як французький захисник англійського Вест Хем Курт Зума копнув свого кота. Все це призвело до розслідування в Англії, за підсумками якого гравця оштрафували на 330 тисяч доларів.

Окрім того, деякі спонсори Вест Хема розірвали угоди з клубом після цього випадку. Компанія adidas розірвала особисту угоду з гравцем.