Збірна Афганістану не буде представлена на Паралімпіаді після захоплення країни "Талібаном"

На Паралімпійських іграх у Токіо, які стартують 24 серпня, мала бути представлена і збірна Афганістану. Але за декілька днів о старту стало відомо, що спортсмени з цієї країни не зможуть виступити на змаганнях. Все через ситуацію в країні.

На Паралімпіаді Афганістан мало представити двоє спортсменів – це тхеквондистка Закія Худададі та легкоатлет Хоссейн Расулі.

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При цьому це вперше в історії Афганістану на Паралімпіаді їх мала представляти жінка.

Але в понеділок, 16 серпня, за вісім днів до старту Паралімпіади, Міжнародний паралімпійський комітет підтвердив, що с приходом до влади "Талібану" в Афганістані, ці два спортсмени не зможуть виступити в Токіо. Причина – вони не можуть дістатися до Токіо. Таліби закрили доступ до майже усіх пунктів пропуску в країні. Також не працюють міжнародні аеропорти. Тому можливість відправитися в Токіо в обох спортсменів немає.

Афганські спортсмени вперше виступили на Паралімпіаді в Атланті в 1996 році. Але за весь час виступів жоден з них так і не завоював медалі.

За всю історію Афганістану, країна лише двічі здобувала медалі Олімпіади. Рохулла Нікпай став першим олімпійським призером в історії країни, вигравши бронзову медаль з тхеквондо в Пекіні-2008. У Лондоні-2012 він повторив своє досягнення.

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