Збірна Афганістану не буде представлена на Паралімпіаді після захоплення країни "Талібаном"
Джерело:Al Jazeera
На Паралімпійських іграх у Токіо, які стартують 24 серпня, мала бути представлена і збірна Афганістану. Але за декілька днів о старту стало відомо, що спортсмени з цієї країни не зможуть виступити на змаганнях. Все через ситуацію в країні.
На Паралімпіаді Афганістан мало представити двоє спортсменів – це тхеквондистка Закія Худададі та легкоатлет Хоссейн Расулі.
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При цьому це вперше в історії Афганістану на Паралімпіаді їх мала представляти жінка.
Але в понеділок, 16 серпня, за вісім днів до старту Паралімпіади, Міжнародний паралімпійський комітет підтвердив, що с приходом до влади "Талібану" в Афганістані, ці два спортсмени не зможуть виступити в Токіо. Причина – вони не можуть дістатися до Токіо. Таліби закрили доступ до майже усіх пунктів пропуску в країні. Також не працюють міжнародні аеропорти. Тому можливість відправитися в Токіо в обох спортсменів немає.
Афганські спортсмени вперше виступили на Паралімпіаді в Атланті в 1996 році. Але за весь час виступів жоден з них так і не завоював медалі.
За всю історію Афганістану, країна лише двічі здобувала медалі Олімпіади. Рохулла Нікпай став першим олімпійським призером в історії країни, вигравши бронзову медаль з тхеквондо в Пекіні-2008. У Лондоні-2012 він повторив своє досягнення.
Ситуація в Афганістані: що відомо
- Весною 2021 року США заявили, що виводять свої війська з Афганістану. Одразу після цього активізувалися бойовики "Талібану".
- Американські війська були в Афганістані протягом 20 років – з моменту військової кампанії після терактів 11 вересня 2001 року.
- Рішення про виведення американських військ спричинило паніку в країні. Адже під загрозою опинилися тисячі афганців, які свого часу допомагали американським військовим. Серед них перекладачі. Вони попросили про їх евакуацію.
- Однак "Талібан" доволі швидко захопив владу у країні. Протягом серпня 2021 року бойовики взяли під контроль майже всю територію країни. А 15 серпня вони захопили столицю – Кабул.
- З країни втік і президент Ашраф Гані.
- Єдине місце, звідки можна втекти з Афганістану – аеропорт в Кабулі. Його поки контролюють США. Однак літакам важко звідти злітати через хаос, який панує. Люди штурмом пробираються на літаки. Є відомі випадки про жертви та стрілянини.