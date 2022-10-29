"Я знаю про Ортіса більше, ніж він про мене": Ломаченко зробив інтригуючу заяву

Колишній чемпіон світу в трьох вагових дивізіонах Василь Ломаченко не бачить проблеми в тому, що майбутній опонент раніше був його спаринг-партнером. Завдяки тренувальним поєдинкам українець добре вивчив суперника.

Бій Василя Ломаченка з Джемейном Ортісом стане першим після майже річної паузи в кар’єрі українського боксера.

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Американець свого часу долучався до тренувального табору Ломи в якості спаринг-партнера перед боєм українця із Річардом Коммі. Але це абсолютно не турбує ексчемпіона світу. Ломаченко впевнений, що краще вивчив свого суперника.

"Не знаю, чи становлять додаткову загрозу наші спаринги. Подивимося. У його арсеналі є хороша швидкість, у нього хороші комбінації, розуміння пересування по рингу. У той же час я спарингував з ним більше, ніж він зі мною, тому що він був моїм спаринг-партнером, коли мені доводилося працювати одночасно з двома опонентами.

Так що у нього немає досвіду спарингів зі мною віч-на-віч. Він не отримав 100 відсотків мене. Тож я багато знаю про нього. Можливо, я навіть знаю про нього більше, ніж він про мене,

- сказав Ломаченко.

В Україні поєдинок Ломаченко – Ортіс розпочнеться у ніч на 30 жовтня. Зустріч розпочнеться не раніше 05:00 за київським часом.