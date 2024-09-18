Скандал з наручниками і дзвінок Зеленського: все, що відомо про затримання Усика в Польщі

Ввечері 17 вересня Україну сколихнула новина щодо затримання Олександра Усика. ЗМІ поширили відео, на якому боксера у кайданах виводять люди у формі.

Станом на зараз Олександра Усика вже відпустили. 24 канал зібрав усю інформацію щодо затримання боксера, яка наразі є відомою.

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Причина затримання Усика

Ввечері 17 вересня, олімпійський чемпіон Жан Беленюк поширив відео, на якому видно як польські правоохоронці ведуть українського боксера у кайданах в невідомому напрямку. Однак на той момент деталі інциденту були невідомі.

Затримання Усика в Польщі: дивіться відео

Сам боксер повідомив про те, що сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Подякував українським дипломатам та висловив повагу полякам.

Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов’язки, не дивлячись на зріст, вагу, розмах рук і регалії,

– написав спортсмен.

Згодом неприємний інцидент прокоментував і майор прикордонної служби Польщі Яцек Міхаловський в інтерв'ю Dziennik Polski. Він запевнив, що це було не затримання. Прикордонник пояснив, що Усика та одного з членів його команди зняли з рейсу і вони втратили статус пасажирів. Хлопці не хотіли виходити на посадку, коли їх викликала служба безпеки аеропорту.

За словами Міхаловського, це був запобіжний захід, а не затримання. Усик та його друг надмірно жестикулювали перед правоохоронцем через незадоволення. Саме через це правоохоронці були змушені обмежити їх рухи руками. Коли боксер пройшов до офісного приміщення, наручники одразу були зняті.

Також з'явилося пояснення і промоутера Усика, Олександра Красюка. Він повідомив, що боксер мав летіти з Кракова разом з товаришем. Усик мав "priority" чергу на посадку у літак компанії RyanAir. Його друг Олександр мав пройти через загальну чергу, але заснув під час очікування бордінгу.

Після того, як було оголошено початку посадки пасажирів на борт літака боксер розбудив товариша, сказавши, що чекатиме його біля літака. Після процедури перевірки паспортів Олександр почав чекати свого друга, тоді розпочалась уся ця історія.

Співробітники краківського аеропорту, якимось чином виявили у друга Усика стан "глибокого алкогольного сп'яніння" і не дозволили пройти на рейс. Український чемпіон почав з'ясовувати ситуацію, яка склалась з його товаришем.

Згодом з'явилась місцева поліція, яка запропонувала пройти з ними для встановлення факту "алкогольного сп'яніння" та оформлення документів. Олександр заявив, що не залишить свого друга одного. У поліцейському відділку товаришу Усика запропонували пройти "даггер", щоб дізнатись стан другого Олександра, який показав вміст алкоголю, що дорівнює одній пляшці пива. Генеральний консул України у Польщі згодом прибув на місце події. Тоді вже польські правоохоронці вимушені були пояснювати таке ставлення до громадян нашої держави.

Реакція України на інцидент

Речник Міністерства закордонних справ України розповів у коментарі 24 Каналу, що на доручення міністра Андрія Сибіги, генконсул України в Кракові вже терміново виїхав до аеропорту, щоб з'ясувати обставини ситуації. Зокрема українське МЗС засудило дії польських правоохоронців.

Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона,

– заявили в міністерстві.

Там також зазначили, що глава МЗС України Андрій Сибіга уже:

звернувся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію;

доручив генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням.

Зокрема Андрій Сибіга пізніше повідомив, що направить відповідну ноту польській стороні щодо ставлення до Олександра Усика у аеропорту Кракова. У МЗС України вважають такі дії непропорційними і неприпустимими.

Згодом на затримання Усика відреагував і президент України, Володимир Зеленський. Він повідомив, що доручив МЗС та МВС якнайшвидше розібратися в цьому інциденті.

Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова,

– розповів Зеленський.

Вже 18 вересня на затримання українського боксера відреагував і його промоутер, Олександр Красюк.

"Чи то місячне затемнення так затьмарило свідомість працівників авіакомпанії та поліції, чи бажання поближче познайомитись із видатним чемпіоном, говорити складно. Однак, точно можна сказати, що річницю перемоги Усика над Гловацьким у польському Гданську 2016 року поляки відзначили своєрідно", – написав Красюк у соцмережах.

Меми в мережі щодо затримання Усика

Поки деталі інциденту ще не були відомі, соцмережі вже вибухнули мемами. Українські користувачі самі знайшли пояснення і причини інциденту.

Відзначимо, що у підсумку Олександра Усика відпустили і конфлікт був вичерпаний.