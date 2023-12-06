Нова функція стане в нагоді гравцям, що користуються застосунком у людному місці та не бажають, щоб хтось бачив їхній баланс. При цьому, для зручності, можливість перегляду балансу через меню залишається.

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"Гравці, що вже давно користуються нашими застосунками, знають, наскільки швидко ми реагуємо на зворотній зв’язок та впроваджуємо речі, про які нас просять. Разом з приховуванням балансу ми також внесли кілька невеликих змін в навігацію, щоб зібрати всі ключові налаштування в одному розділі", — розповіли у FAVBET.

Зараз у "Налаштуваннях" користувачі можуть перемикатися між світлою або темною темою, активувати легкий режим для роботи при поганому з’єднанні та економії заряду, налаштовувати мову (українська або англійська), обирати часовий пояс, типи коефіцієнтів, спосіб відображення лінії ставок, а також вмикати сповіщення про розрахунок ставки та початок подій.

Крім цього, починаючи з попереднього оновлення, у розділі налаштувань також з’явилась можливість встановити додатковий рівень захисту застосунку за допомогою пін-коду та біометрії, залежно від девайса та побажання користувача.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ"" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.