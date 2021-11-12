Запізнився на 3 хвилини: зірковий футболіст став першою жертвою штрафів Хаві у Барселоні

Нападник Усман Дембеле знову потрапив у неприємну ситуацію та похитнув свою репутацію перед новим тренерським штабом Барселони.

Перший штраф за Хаві у Барселоні заплатить Дембеле. Він запізнився на базу на 3 хвилини, приїхавши о 8:33 за місцевим часом.

Коротко про головне Хаві ввів ряд жорстких правил в Барселоні: список

Заняття розпочиналося о 10:00, а за правилами футболісти мають прибувати на базу за півтори години до початку.

Чинний контракт Усмана з Барселоною розрахований до літа 2022-го, за француза свого часу заплатили 135 млн євро.

Система штрафів Хаві: що відомо

Хаві вирішив радикальним способом боротися із ситуацією, яка склалася в клубі. Зокрема – ставленням футболістів до своєї роботи.

У клубі знову повернули систему штрафів за порушення. Їх прибрали після того, як команду покинув Луїс Енріке. Але Хаві хоче їх повернути, адже за часів Гвардіоли вони дали результат.

При цьому штрафи за порушення будуть зростати не в арифметичній, а геометричній прогресії. Для прикладу, за перше запізнення на тренування футболіст заплатить 100 євро штрафу. За друге – 200 євро. Третє запізнення обійдеться йому вже у 400 євро. За даними журналістів, деякі гравці за часів Луїса Енріке "назбирали" 6 тисяч євро штрафів за один сезон.