Запідозрили у зйомці порно: на тренування до зіркового тенісиста приїхала поліція

На тренування до австралійського тенісиста Домініка Тіма на території академії Трайскірхена приїхала поліція. Його запідозрили у зніманні порно.

Тім: Це не перший раз, коли люди скаржаться

Поліцію викликали люди, які живуть поряд, бо через гучний стогін вони подумали, що там знімають фільми для дорослих. Але коли правоохоронці приїхали на місце, то з’ясувалось, що ці звуки видає Тім.

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Сам же тенісист розповів, що скарги щодо його гучних тренувань надходять вже не вперше. Він лише посміявся з кумедного випадку з його сусідами в Трайскірхені.

Це не перший раз, коли люди скаржаться. Зі мною таке відбувається з самого дитинства. Це завжди дуже смішно, не зовсім незрозуміло, звуки можуть бути гучними та дивними. Я тренувався без сорочки, моє тіло в настільки хорошій формі, що вони думали, що ми там знімаємо порно,

– сказав тенісист.

Що відомо про тенісиста

Нещодавно Домінік Тім заявив, що не братиме участь в Вімблдоні.

Тенісист посідає 352 місце у світовому рейтингу.

Однак ще у 2020-му він був на 3-й позиції у таблиці ATP.

Вімблдон стартує 27 червня та триватиме до 10 липня на лондонському корті.

Це перший великий турнір із тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях.