У запеклому бою під Маріуполем загинув паверліфтер Юрій Лучечко

У спортивній родині знову непоправна втрата. У бою під Маріуполем загинув паверліфтер Юрій Лучечко.

Вічна слава Герою

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 23-річний спортсмен Юрій Лучечко. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

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Юрій загинув у бою під Маріуполем.

З раннього віку юнак займався паверліфтинг, був призером численних змагань, а потім змінив штангу на автомат та до останнього боронив рідну землю.

Зазначають, що спортсмен народився на Львівщині.

Редакція 24 каналу висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого.