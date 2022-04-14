У запеклому бою під Маріуполем загинув паверліфтер Юрій Лучечко
14 квітня 2022 , 22:36Читать новость на русском
У спортивній родині знову непоправна втрата. У бою під Маріуполем загинув паверліфтер Юрій Лучечко.
Вічна слава Герою
Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 23-річний спортсмен Юрій Лучечко. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.
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Юрій загинув у бою під Маріуполем.
З раннього віку юнак займався паверліфтинг, був призером численних змагань, а потім змінив штангу на автомат та до останнього боронив рідну землю.
Зазначають, що спортсмен народився на Львівщині.Редакція 24 каналу висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого.