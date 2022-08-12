Залякує Дніпро-1: відео неймовірного голу гравця АЕКа, що вивів його команду на українців в ЛЄ

У плей-офф кваліфікації Ліги Європи Дніпро-1 зіграє проти кіпрського АЕКа. Перед тим команда здолала сербський Партизан, а ключовим став гол Імада Фаража.

Перший матч між командами в Ларнаці закінчився перемогою АЕКа з рахунком 2:1. А в Белграді на вже з таким рахунком перемагав Партизан.

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Та на 57-й хвилині за АЕК забив гол Імад Фараж. Він став окрасою матчу. Гравець отримав м'яч на правому фланзі біля центральної лінії. Після чого обіграв чотирьох суперників на шляху до штрафного майданчика. А вже тоді пробив, хоча ще один футболіст намагався йому завадити. М'яч він закрутив у верхній дальній кут воріт так, що воротар у стрибку до нього не дотягнувся.

Відео голу Імада Фаража

Цей гол врятував АЕК від поразки у матчі проти Партизана та вивів команду у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Там суперником команді з Кіпру буде український Дніпро-1.

Перший матч між командами буде "домашнім" для Дніпро-1. Але через війну, гра відбудеться за межами України – в словацькому Кошице 18 серпня. І розпочнеться о 21:00 за київським часом. 25 серпня команди зіграють матч-відповідь в Ларнаці. Переможець цієї пари вийде до групового етапу Ліги Європи. Команда, яка програє, вилетить до Ліги конференцій.