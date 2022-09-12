Залужний з шевроном Динамо розписав молодят, Кличко був свідком на весіллі
12 вересня 2022 , 14:52Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Тамари Горіха Зерня
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний встигає не лише керувати обороною України та проводити активний наступ на російських окупантів. Він також розписав молодят в Києві.
Сама участь Валерія Залужного в такій події – річ не буденна. Він розписав офіцера української армії Євгена Воротила та його наречену Марію.
Детальніше Залужний розписав, а Кличко – у свідках: молодята отримали неймовірний розпис
Варто відзначити, що на весілля Залужний прибув в куртці, на якій був шеврон. Однак не Збройних Сил, а київського Динамо.
Залужний підписує прапор для молодят на весіллі / Фото Тамара Горіха Зерня
Варто відзначити, що це не вперше, коли Залужний використовує цей шеврон.