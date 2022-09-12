Залужний з шевроном Динамо розписав молодят, Кличко був свідком на весіллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний встигає не лише керувати обороною України та проводити активний наступ на російських окупантів. Він також розписав молодят в Києві.

Сама участь Валерія Залужного в такій події – річ не буденна. Він розписав офіцера української армії Євгена Воротила та його наречену Марію.

Детальніше Залужний розписав, а Кличко – у свідках: молодята отримали неймовірний розпис

Варто відзначити, що на весілля Залужний прибув в куртці, на якій був шеврон. Однак не Збройних Сил, а київського Динамо.



Залужний підписує прапор для молодят на весіллі / Фото Тамара Горіха Зерня

Варто відзначити, що це не вперше, коли Залужний використовує цей шеврон.