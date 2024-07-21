Реал виніс вердикт щодо Луніна: чи залишається українець у "королівському" клубі

Мадридський Реал ухвалив рішення стосовно українського голкіпера Андрія Луніна. Керівництво "вершкових" вирішило, чи відпускати українця в інший клуб.

Вже тривалий час ходять чутки, що Андрій Лунін не хоче залишатися в Реалі та планує шукати собі інший клуб на новий сезон. Причиною є те, що голкіпер не хоче сидіти в тіні свого головного конкурента й основного кіпера, Тібо Куртуа.

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Реал не хоче відпускати Луніна

"Королівський" клуб прагне зберегти українського голкіпера у команді.

Якщо якийсь клуб захоче орендувати Андрія Луніна, то повинен заплатити 30 мільйонів євро. Керівництво Реала не хоче віддавати Луніна задарма.

У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв за "вершкових" 31 матч в усіх турнірах, у яких пропустив 32 голи та 12 разів ворота лишались "сухими".

Нагадаємо, що раніше з'явилась інформація, що Челсі хоче провести з Реалом обмін. Згідно з обміном, Лунін мав вирушити у лондонський клуб, а Кепа Аррісабалага — у Мадрид. При цьому "пенсіонери" доплатили б за українця близько 10 мільйонів євро.