Закликаємо протидіяти цій війні, – гравці збірної України звернулися до світової спільноти

Футболісти збірної України яскраво демонструють свою громадянську позицію. Гравці національної команди звернулися до світової спільноти.

Футболісти збірної: Російські війська ведуть відкриту війну проти України

Гравці звернулися до футбольної світової спільноти з закликом звернути свою увагу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Звернення записали: Андрій Пятов, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко, Георгій Бущан, Віктор Коваленко, Ілля Забарний, Руслан Маліновський та Сергій Кривцов.

Звернення гравців національної команди

Ми звертаємось до футбольної спільноти, до всіх, хто об’єднаний любов’ю до гри у футбол, кожного вболівальника, кожного гравця, кожного тренера, кожного менеджера. До усіх, хто розуміється, і всіх, хто захоплюється футболом.

Ми звертаємось до вас, щоб пояснити всьому світу, показати кожному жителю планети Земля, що під прикриттям спецоперації, російські війська ведуть відкриту війну проти України, завдають відкритих ударів по житлових районах, обстрілюють мирне населення.

Ми закликаємо кожного, хто чує нас, протидіяти цій війні, зупинити руйнування та кровопролиття. Ми просимо всю світову спільноту протидіяти російській пропаганді. Показувати та розповідати правду про війну в Україні всіма можливими ресурсами.

Ми вдячні кожному, хто вже це зробив, і кожному, хто нас підтримає. Ні війні! Слава Україні! Героям Слава!

Відеозвернення футболістів

Спорт не може бути поза політикою, а країна-агресор не має права виступати на міжнародній арені! Більшість спортивних організацій підтримали Україну та відсторонили Росію. ФІФА та УЄФА спершу накрали санкції на команду Російської Федерації.

Таким чином росіян позбавили назви, гімну та прапора. Та цього замало, і ФІФА та УЄФА з цим погоджуються. Тому 28 лютого були прийняті більш рішучі міри. Російські команди, як клубні, так і національні, будуть відсторонені від участі турнірах.

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