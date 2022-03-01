Закінчуйте писати ху*ню, ваша армія обстрілює житлові квартали, – Ольга Харлан

Відома українська шаблістка, олімпійська чемпіонка українська шаблістка Ольга Харлан за допомогою соцмереж звернулася до своїх російських підписників і показала бомбардування Харкова.

З першого дня війни Росії з Україною Харлан підтримує активну громадянську позицію.

Дивіться також Вернидуб пожертвував роботою у Шерифі заради захисту України

"Мої російські підписники, про спортсменів я вже не кажу, вони, швидше за все, вирішили не дивитися моїх сторіз, щоб сильно не засмучуватися. Так от, якщо вам вливають у вуха, що ваша армія не стріляє у мирне населення, то я представляю вашій увазі сьогоднішнє відео з Харкова! На якому ваша армія розстрілює житловий квартал із градів", – почала вона.

"Тож давайте закінчуйте писати всяку ху*ню, що ваша армія б'є лише по військових об'єктах. Включайте мозок і давайте думайте швидше", – написала Харлан.

Також українська фехтувальниця пояснила, чому спортивні санкції теж важливі:

Їх спортсмени теж повинні зрозуміти, що їх країна – це країна-агресор. Вони повинні розуміти це, а не мовчати.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!