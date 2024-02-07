Не "Happy End": російська модель, якій приписували роман із Мудриком, назвала причину розриву

Ще у кінці листопада 2023-го року пильні уболівальники помітили перші спалахи в особистому житті Михайла Мудрика. Лівий вінгер лондонського Челсі виклав світлини із тих місць, звідки свої фото публікувала модель Віолетта Грачова.

До цього моменту про особисте життя Михайла Мудрика не було відомо абсолютно нічого. Прихильники українського футболіста могли б потішитись за одного з лідерів збірної України, якби не одне "але". Модель Віолетта Грачова громадянка Росії.

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Натяк на закінчення стосунків із футболістом чи колишнім хлопцем

Михайло та Віолетту запідозрили у романі через занадто велику схожість світлин із одних і тих же місць. Мова йде навіть автомобіль. Після чого українські уболівальники не стали приховувати свого обурення, яке вилили у коментарях на сторінках Грачової та Мудрика.

Слід відзначити, що обидвоє ніяк не коментують чи підтверджують свої стосунки.

6 лютого російська модель, яка проживає у Дубаї, виклала в інстаграмі віконце, де підписники можуть залишити свої запитання. Звісно, що багатьох цікавило, як модель реагує на хейт українців.

Модель запевнила, що не бачить сенсу коментувати хейт, додавши, що усюди існують адекватні та неадекватні люди.

Також дівчина заінтригувала відповіддю на розірвання стосунків. Росіянка назвала причини, чому розійшлась зі своїм коханим. Однак достеменно невідомо, про кого говорить Віолетта – про Мудрика чи розлучення зі свїм попереднім хлопцем Матіасом Норманном.

Різні погляди, принципи. Я маю пишатися своїм чоловіком, а не соромитися,

– відповіла Грачова.

Однак Мудрик та Грачова продовжують стежити одне за одним та залишати вподобання під світлинами. Наприклад, Михайло не оминув увагою останній пост російської моделі, яка хоч і прибрала триколор з профілю сторінки, але не приховує свого походження.



Походження Грачової, якій приписують стосунки з Мудриком / Скриншот з інстаграму росіянки

Також у коментарях українські користувачі інстаграм не перестають звертатись до Михайла та навіть просять модель передати футболісту "привіт".

Мудрик досі не може проявити себе в англійському футболі. Через що потрапив у немилість уболівальників лондонського клубу. Михайло не отримує багато ігрової практики, але й не дивує у матчах, де йому довіряє Маурісіо Почеттіно. У цьому сезооні-2023/2024 Мудрик взяв участь у 25 поєдинках Челсі, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти.