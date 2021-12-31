На захисника МанСіті напали четверо грабіжників: вони розбили йому обличчя – фото 18+

Захисник англійського Манчестер Сіті Жоау Канселу став жертвою пограбування. А коли він вирішив чинити опір, його побили.

Канселу опублікував фотографію розбитого обличчя у себе в інстаграм.

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"На жаль, сьогодні на мене напали чотири боягузи, які поранили мене і намагалися завдати болю моїй родині. Ось що відбувається, коли ви чините опір. Їм вдалося забрати всі мої коштовності та привести моє обличчя у такий стан. Не знаю, як можна бути такими негідниками. Найважливіше для мене – моя сім'я. На щастя, з нею все гаразд. Після стількох перешкод у моєму житті це просто ще одна, яку я подолаю. Міцний і сильний, як і завжди", – написав Канселу.



Канселу побили чотири грабіжники в нього вдома / Фото instagram.com/jpcancelo

Згодом пост підтримки опублікував Манчестер Сіті. Вони вказали, що пограбування сталося в будинку футболіста, де він в той час перебував з родиною.

Варто нагадати, що Канселу – правий захисник. Хоча в МанСіті його неодноразово використовували й на лівому фланзі оборони. На цій же позиції виступає й українець Олександр Зінченко в МанСіті.