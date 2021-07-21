Захисник Шахтаря Бондар одружився із журналісткою Дашою Савіною: фото

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар вирішив узаконити свої стосунки із журналісткою Дашою Савіною. 21 липня пара одружилася.

Даша Савіна виклала на своїй сторінці в інстаграмі перші фотографії з весілля з футболістом Валерієм Бондарем. Про те, що пара одружується, стало відомо за декілька днів до цього.

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Серед гостей весілля було чимало гравців Шахтаря. Серед них воротарі Андрій Пятов та Анатолій Трубін. А також захисник Сергій Кривцов, півзахисники Тарас Степаненко та Євген Коноплянка.

Під час Євро-2020 Даша Савіна працювала на каналі "Футбол 1/2/3".

Весілля відбулося в Mayachok Event Hall. Саме там, до слова, відбулося святкування весілля футболіста Олександра Зінченка з іншою журналісткою каналів "Футбол" Владою Седан.