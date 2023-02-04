Колишнього німецького футболіста було затримано за підозру у співпраці з російськими спецслужбами. Ексгравець інформував Кремль щодо війни в Україні.

Колишнього захисника німецького Ганновера Карстена Лінке заарештували за шпигунство. Також колишній футболіст займався тренерською діяльністю перед тим як звернути на неправильну доріжку.

Варте уваги Родич-революціонер: Вітчим Алаби заарештований за спробу повалення уряду Німеччини

Шпигунскі ігри

Карстен Лінке залишив футбольне та життя та переїхав до Берліна. Це пов'язано з його просування у структурі німецької розвідки BND. У столиці Німеччини колишнього футболіста і затримали. Все через співпрацю з російським ФСБ. Зазначається, що Лінке був цінним і перспективним джерелом інформації для Росії.

свою футбольну кар'єру Лінке провів у дублі Ганновера, а за основну команду зіграв тільки 15 матчів.

Лінке обрав не той шлях, хоча й міг в байтуньому посісти провідні посади у німецькій розвідці. Лінке ж вирішив передавати Кремлю інформацію, яка стосується того, що відбувається в Україні під час війни. Продовжується розслідування щодо того и працював Лінке сам, чи у групі. Також у структурі нмагаються дізнатись про що ще Лінке міг інформувати Кремль.

Також влітку 2021-го Лінке організовуав барбекю, де познайомився з бізнесменом російського походження, якого також підозрують у передачі інформації ФСБ. Бізнесмен стверджує, що це робити його заставляв німець, та ще невідомо хто кого завербував. Також ФСБ намагалось приховати їхні польоти до Росії.

Колишньому футболісту загрожує довічне ув'язнення.