Загрожує довічне ув'язнення: німецького футболіста заарештували за шпигунство на користь Росії

4 лютого 2023, 17:40
Читать новость на русском

Джерело:

The Telegraph

Колишнього німецького футболіста було затримано за підозру у співпраці з російськими спецслужбами. Ексгравець інформував Кремль щодо війни в Україні.

Колишнього захисника німецького Ганновера Карстена Лінке заарештували за шпигунство. Також колишній футболіст займався тренерською діяльністю перед тим як звернути на неправильну доріжку.

Варте уваги Родич-революціонер: Вітчим Алаби заарештований за спробу повалення уряду Німеччини

Шпигунскі ігри

Карстен Лінке залишив футбольне та життя та переїхав до Берліна. Це пов'язано з його просування у структурі німецької розвідки BND. У столиці Німеччини колишнього футболіста і затримали. Все через співпрацю з російським ФСБ. Зазначається, що Лінке був цінним і перспективним джерелом інформації для Росії.

До речі, свою футбольну кар'єру Лінке провів у дублі Ганновера, а за основну команду зіграв тільки 15 матчів.

Лінке обрав не той шлях, хоча й міг в байтуньому посісти провідні посади у німецькій розвідці. Лінке ж вирішив передавати Кремлю інформацію, яка стосується того, що відбувається в Україні під час війни. Продовжується розслідування щодо того и працював Лінке сам, чи у групі. Також у структурі нмагаються дізнатись про що ще Лінке міг інформувати Кремль.

Також влітку 2021-го Лінке організовуав барбекю, де познайомився з бізнесменом російського походження, якого також підозрують у передачі інформації ФСБ. Бізнесмен стверджує, що це робити його заставляв німець, та ще невідомо хто кого завербував. Також ФСБ намагалось приховати їхні польоти до Росії. 

Колишньому футболісту загрожує довічне ув'язнення.

Автор: Роман Колодрубський