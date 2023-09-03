Такі не беруться: футболіст "молодіжки" України забив фантастичний гол у Європі – відео

У неділю, 3 вересня, Заглембє та Лехія видали надрезультативний матч у 7-му турі польської Екстракляси. Один із семи голів забив українець Іван Желізко.

Перший тайм закінчився перемогою господарів 2:0. На старті другої 45-хвилинки Заглембє збільшив свою перевагу до 3:0, повідомляє 24 Канал.

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Потужна гармата українця

Після чого господарі віддали перевагу супернику. Але зробили це даремно. Футболісти Лехії двічі засмутили голкіпера Заглембє у проміжку трьох хвилин.

Спершу наш Іван Желізко відквитав один гол Лехії. Опорник ударом в один дотик з-за меж штрафного майданчика забив прямісінько у нижній кут воріт суперника. Такі удари із розряду, які не беруться.

Желізко забив свій перший гол у 8-ми зіграних матчах за Лехію у сезоні-2023/2024. Також у його активі один асист.

Желізко виступає за польський клуб із серпня 2023 року, коли перейшов із латвійської Валмієри. Іван має контракт із Лехією до кінця червня 2027-го.

Після голу українця Заглембє забив у власні ворота та зменшив свою перевагу до мінімуму – 3:2.

Однак наприкінці поєдинку господарі відновили свою перевагу до 5:2.

Лехія несподівано була розгромлена одним із аутсайдерів Екстракляси, який за 7 турів набрав 5 очок.

Щодо клубу Желізка, то у нього 10 пунктів та 7-ма позиція.

Відеоогляд матчу Заглембє – Лехія (гол Желізка із 2:08)