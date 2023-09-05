Нестерпний біль: на війні загинув легкоатлет із Львівщини Юрій Мочульський

Спортивна спільнота України понесла важку втрату. Захищаючи нашу державу від навали російської орди загинув Юрій Мочульський.

Сумну звістку з фронту повідомив брат загиблого Героя, відомий легкоатлет Дмитро Дем'янюк, який також захищає Україну від російських загарбників. Юрію Мочульському було лише 28 років.

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Загинув справжній воїн та патріот

Дмитро Дем'янюк присвятив пост загиблому побратиму у своєму Instagram.

"Я не вірю, що тебе більше немає. Що мама залишилась без сина, жінка без чоловіка, а сестра без молодшого брата. Ти був взірцем для мене. Прикладом. Приїхав з-за кордону захищати свою країну та нашу сім'ю в перший день війни. Коли інші тікали. Ми разом пішли у військкомат і разом служили в 103 бригаді.

Моя перша відпустка була на твоє весілля. Я так радів цьому. Радів за тебе. На другу відпустку провідував тебе з пораненням у госпіталі в Рівному. Ти пішов в "Азов". А тепер я знов у відпустці буду вже на твому похороні. Нестерпний біль.

Найдобріша людина. Справжній воїн. Справжній патріот. І справжній герой", – написав Дем'янюк.

Юрій Мочульський на змаганнях з бігу / portal.lviv.ua

Відомо, що Юрій Мочульський до війни професійно займався бігом на довгі дистанції. Закінчив Львівський державний університет фізичної культури.

На початку повномасштабної війни приєднався до 103 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. А згодом воював на фронті в лавах бригади НГУ "Азов".

Загинув Юрій Мочульський 29 серпня від час штурму ворожих позицій.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.