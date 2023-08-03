Війна проти Росії забрала життя 21-річного хокеїста Владислава Лихошви

Повномасштабна війна Росії в Україні продовжує забирати життя найкращих. Серед тих, хто віддав життя за незалежність країни, є чимало представників світу спорту.

Сумна звістка надійшла до хокейної родини. 15 липня у боях поблизу пекельного Бахмута загинув колишній хокеїст аматорського київського Автомобіліста Владислав Лихошва.

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Гірка втрата для українського хокею

Тепер спортсмену назавжди 21 рік. Лихошва служив у 3-й окремій штурмовій бригаді.

Відзначимо, що з дитинства займався хокеєм. А після закінчення школи пішов на строкову службу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Владислав не міг сидіти спокійно та приєднався до лав ЗСУ.

Поховали хокеїста, який змінив ключку на захист рідної країни, 22 липня у рідній Михайлівці-Рубежівці.

Поховали молодого воїна 22 липня у рідній Михайлівці-Рубежівці (село в Бучанському районі Київської області).

Лихошва вже четвертий за ліком представник українського хокею, який загинув під час повномасштабної війни проти Росії. Наймолодшому загиблому хокеїсту було лише 19 років (Олександр Колонюк), а найстаршому – 42 роки (Олександр Хміль). Також своє життя за свободу України віддав 26-річний Ярослав Гаркавко.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого!

Після 24 лютого 2022 року в Україні розробили сайт "Янголи спорту", де міститься коротка інформація про загиблих на війні спортсменів.