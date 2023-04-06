На фронті загинув відданий фанат Карпат Тарас Чучман

Фанатський рух України поніс важку втрату. У боях під Мар'їнкою загинув відомий вболівальник львівських Карпат Тарас Чучман.

Про загибель легендарного фаната повідомила офіційна сторінка львівського клубу у Facebook. Тарас Чучман був палким вболівальником "левів" понад 25 років.

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Тарас був справжнім фанатом футболу, талановитим фотографом, оператором та монтажером. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії за покликом серця він пішов захищати свою Батьківщину. Тарас загинув 4 квітня 2023 року неподалік Мар'їнки, потрапивши під артилерійський обстріл.

Вперше на стадіон "Україна" Тарас потрапив у 1997-му і відтоді щиро полюбив футбол. Ви точно бачили його роботи: численні футбольні відео, колажі та фотографії. З початком повномасштабного вторгнення Чучман став до лав Національної гвардії та воював на Донеччині. Саме там, неподалік Мар’їнки, Тарас потрапив під артилерійський обстріл. Пам'ять про Тараса завжди житиме у наших серцях,

– йдеться у повідомленні Карпат.

Раніше надійшла звістка про загибель відданого фаната Карпат та Галичанки Юрія Рудого. Захисник України загинув поблизу Бахмуту.