Від ворожого уламка загинув український шахіст з Одещини Сергій Мазуров

Україна продовжує втрачати свої героїв на війні з російським агресором. Рятуючи побратимів загинув бойовий медик Сергій Мазуров.

Збройні сили України намагаються витіснити російських загарбників з лівого берега Дніпра на Херсонщині. Під час виконання бойового завдання поблизу села Кринки загинув молодший сержант Сергій Мазуров.

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Російські загарбники забрали життя молодого шахіста

Сергій отримав осколкове поранення несумісне з життям. Про загибель Захисника України повідомила Южненська міська рада.

У мирному житті Сергій захоплювався шахами, якими почав займатися ще у 5 років. Він був кандидатом у майстри спорту та робив велику роботу для популяризації шахів у рідному місті. З невичерпним ентузіазмом Сергій допомагав організовувати дитячі шахові турніри в Южному.

Сергій Мазуров був багаторазовим переможцем та призером обласних та всеукраїнських змагань. У свої 25 років він подавав великі надії в цьому виді спорту.

Після початку повномасштабної агресії спортсмен з Одещини поповнив лави ЗСУ. Він служив бойовим медиком у стрілецькій роті та мав звання молодшого сержанта. Сергій неодноразово рятував побратимів з поля бою.

Але навіть в армії Сергій не забував про улюблені шахи і брав участь у змаганнях.

Життя 25-річного шахіста обірвалося 13 листопада на Херсонщини. Прощання з Сергієм Мазуровим відбулося 16 листопада в його рідному місті. Цей день у громаді був оголошений Днем жалоби.

Редакція 24 Каналу співчуває рідним та близьким загиблого спортсмена та захисника України. Вічна пам'ять полеглому Герою.