Грав в УПЛ та був чемпіоном Європи серед студентів: на війні загинув футболіст Роман Годований

Кровопролитна війна продовжує забирати життя українських воїнів. У боротьбі з російськими окупантами загинув відомий український футболіст Роман Годований.

Роман Годований загинув 29 листопада, коли під час виконання бойового завдання потрапив під ворожий обстріл. Захиснику України 4 жовтня виповнилося лише 33 роки. Сумну звістку повідомив відділ Чортківського РТЦК та СП.

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Успішний футболіст, який став на захист України

Роман Годований народився на Тернопільщині, де робив свої перші кроки у футболі. Згодом талановитого футболіста запросили до тернопільської Ниви, у складі якої грав у Першій та Другій лігах.

У 2009 році Роман у складі команди ФК Тернопіль став чемпіоном Європи серед студентських команд. У 2010 році Годований друге брав участь в ЧЄ та виграв бронзові нагороди.

У грудні 2009 року луцька Волинь зацікавилася послугами молодого центрального захисника та підписала з ним контракт. Разом з "хрестоносцями" Годований став срібним призером Першої ліги. Наступного сезону Роман дебютував в УПЛ, де зіграв 15 матчів.

Після повномасштабного російського вторгнення воював у 33 механізованій бригаді. У загиблого Героя України залишилося двоє неповнолітніх дітей та дружина.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Романа Годованого.