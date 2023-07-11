Росіяни забрали життя капітана ФК "Мелітопольська черешня" Павла Штанька

Один з найкращих футболістів аматорського футболу України Павло Штанько віддав своє життя за Батьківщину. Герою було лише 26 років.

11 липня стало відомо, що на фронті загинув мелітополець Павло Штанько. Сумну звістку повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Велика втрата аматорського футболу України

"Сьогодні на фронті загинув мелітополець Павло Штанько. До війни він марив футболом та був капітаном ФК Мелітопольська черешня.

Двоє маленьких дітей залишились без батька. Батьки – без сина. Співчуваю рідним та близьким Павла. Вічна пам’ять кожному герою, що віддає своє життя за Україну", – написав Іван Федоров.

Павло Штанько розпочав займатися футболом у спортивній секції Генічеська. Починаючи з 2015 року грав за футбольний клуб Мелітопольська черешня – дворазового чемпіона Запорізької області. За лідерські якості та спортивні досягнення Павла обрали капітаном команди. У останньому сезоні (2021 рік) за Мелітопольську черешню він зіграв 20 матчів та забив 6 голів.

На початку повномасштабної агресії Росії Штанько пішов на фронт. У складі окремої десантно-штурмової бригади брав участь у боях на Донецькому напрямку. Павло був чотири рази поранений, але завжди повертався у стрій. Його мрією було зіграти у футбол у визволеному від російських окупантів Мелітополі. На жаль, росіяни забрали його життя.

Редакціявисловлює щирі співчуття родині загиблого захисника України.