У боях за Україну загинув фанат Динамо Олексій Рубцов

Війна проти Росії продовжує забирати життя українських героїв. У боях за рідну країну загинув Олексій Рубцов.

Захисник України та офіцер Олексій Рубцов був одним із ультраса київського Динамо. Сумну звістку сповістили 2 листопада на офіційному сайті.

Читайте також Гравець збірної України з американського футболу загинув на війні під час евакуації поранених

Втрата для футбольної родини

Рубцов пішов на передову після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

У фаната київського клубу та героя України залишилось двоє дітей.

Олексій Рубцов не лише любив займатись спорт, а й підтримував Динамо із трибун не лише в Україні, а й за кордоном. Це вже не перша втрата у футбольній родині, а зокрема у динамівській сім'ї.