Під Вугледаром загинув український тренер з боксу Олександр Воробйов

Український спорт продовжує втрачати на війні з російським агресорів своїх найкращих представників. Чергова сумна звістка прийшла із гарячої ділянки фронту на Донеччині.

У боях під Вугледаром загинув військовий з Черкащини і дитячий тренер з боксу Олександр Воробйов. Сумну звістку повідомила пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

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Олександр Трохимович був учасником бойових дій у Афганістані. З 2017 по 2021 роки добровольцем воював в зоні АТО/ООС.

До повномасштабного військового вторгнення Росії працював тренером у Чорнобаївському районному центрі дитячої та юнацької творчості. З перших днів війни пішов добровольцем на фронт боронити України від російських загарбників.

Олександр Воробйов ділився досвідом з молодими воїнами

Колишній політв'язень Кремля, а нині перший заступник голови Черкаської обласної ради Роман Сущенко у Facebook поділився спогадами про загиблого героя.

"Знав його особисто. Востаннє бачилися влітку перед війною. Олександр Трохимович, маючи всебічний і багатий бойовий досвід, тренував та виховував молодь Чорнобаївщини та Золотоніщини. Разом з побратимами збудував на рідній землі справжній навчально-тренувальний табір. Там була і смуга перешкод, звів низку будівель, схожих до тих, що на окупованій Донеччині, і постійно тренував молодих і досвідчених воїнів. Навички та знання отримані під час вишколу неодноразово рятували життя нашим воїнам. Сам Олександр Трохимович, був надзвичайно скромною людиною. Як більшість українських героїв", – написав Сущенко.

Також Роман Сущенко розповів, що на місці вишколу Олександр Трохимович заклав молодий фруктовий сад. Це була його друга, після Перемоги, особиста мрія. Сад укорінився і вже навесні дасть цвіт, а восени принесе соковиті плоди.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Воробйова. Світла пам'ять загиблому Герою України.