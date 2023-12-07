Боронив Луганщину від окупантів: на фронті загинув гандболіст Олександр Перепелиця

Спортивна спільнота України понесла важку втрату. У боях під Кремінною загинув Олександр Перепелиця.

Сумну звістку повідомив сайт "Янголи спорту". Захиснику України Олександру Перепелиці було лише 26 років.

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Захищав Україну у складі "Азову"

Олександр Перепелиця народився в Роздільному Одеської області. З дитинства захоплювався спортом. Особливо до душі йому припав гандбол.

У складі гандбольної команди Роздільного Олександр грав на позиції захисника. Представляв рідний край на змаганнях різного рівня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Перепелиця пішов боронити Україну. Мужній воїн поповнив ряди героїчної бригади "Азов". Олександр був командиром взводу мінометної роти спеціального призначення.

28 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кремінна на Луганщині лейтенант Олександр Перепелиця загинув.

На честь захисника України у його рідному Роздільному на Одещині започаткували Кубок з гандболу пам’яті Олександра Перепелиці.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.