"До останнього подиху любив Україну": на передовій загинув фанат Дніпра Микола Цимляков

Фанатський рух українських футбольних клубів втратив ще одного представника. Микол Цимляков віддав за незалежність України найдорожче, що лише мав – своє життя.

Сумна звістка із фронту надійшла 9 липня. Ворог забрав життя уболівальника футбольного клубу Дніпро, яке припинив існування, Миколи Цимлякова із прізвиськом "Утка".

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Гірка втрата у фанатській родині

У пабліку зворушливо зауважили, що захисник України до свого останнього подиху любив рідний клуб та країну.

Загинула людина, яка була яскравим представником нашого двіжа, того самого Старого Дніпра. Основа Рівер Шаркс. Боець 3 ОШБ Микола "Утка" Цимляков. До останнього подиху любив Дніпро та Україну. Нам буде тебе дуже не вистачати, друже,

– йдеться у публікації.

У загиблого фаната залишилась неповнолітня донька.

У пабліку підкріпили картку матері загиблого, аби допомоги родині –

На жаль, на передовій поклали своє життя вже чимало українських футбольних уболівальників, які у перших рядах пішли захищати країну ще від початку бойових дій на Донбасі у 2014-му році. Серед них велика кількість колишніх та чинних до 24 лютого 2022 року спортсменів.

В Україні навіть створили спеціальний сайт "Янголи спорту", де викладається коротка інформація про спортсменів, життя яких забрала клята війна.