Назавжди 18: на війні загинув майстер спорту із плавання Микита Засядько

Ще одна, на жаль, сумна звістка надійшла із фронту. На війні проти Росії своє життя за вільну Україну поклав майстер спорту із плавання Микита Засядько.

Український захисник загинув ще 30 листопада. Однак тіло спортсмена із позицій вдалось забрати лише 3 грудня.

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Сумна звістка із передової

Загинув Микита Засядько, який служив у полку "Азов", біля міста Кремінна, що у Луганській області. Відзначимо, що хлопець, якому тепер назавжди 18, влітку 2023-го поповнив ряди української армії у статусі добровольця.

Цікаво, що Микита був випускником Харківського фахового коледжу спорту, вихованець СДЮСШОР Яни Клочкової, яка виявилась зрадницею України. Як раніше повідомлялось, що "золота рибка" не дає про себе чути та разом із сином продовжує жити у тимчасово окупованому Криму.

Важливо, прощання із загиблим спортсменом та Героєм України відбулось 7 грудня. Поховали Микиту Засядька на Алеї Героїв на цвинтарі №18.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття з приводу жахливої втрати Микити Засядька. Ворог відповість за усі забрані життя українців!

Після 24 лютого 2022 року в Україні створили спеціальний сайт "Янголи спорту", де є коротка інформація про спортсменів, життя яких забрала клята повномасштабна війна.