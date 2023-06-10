На війні загинув заслужений тренер України Ігор Осьмак

Чергова сумна звістка надійшла з фронту. На війні з російськими загарбниками поліг 58-річний тренер Ігор Осьмак.

Про загибель заслуженого тренера України з марафонського бігу Ігоря Осьмака повідомила срібна призерка Пекіну-2008 Ірина Ліщинська. Українська легкоатлетка в Instagram висловила співчуття родині та близьким загиблого героя.

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Що відомо про Ігоря Осьмака

Ігор Осьмак народився в Києві. Він був майстром спорту міжнародного класу (1998) та заслуженим тренером України (2012). У 1990 році закінчив Київський інститут фізичної культури.

Більш як 10 років Ігор Осьмак працював тренером-викладачем з легкої атлетики Київської обласної школи вищої спортивної майстерності.

Серед його вихованців – учасниця Олімпійських ігор-2012 Тетяна Гамера-Шмирко. У марафонському забігу вона посіла 5 місце.

Раніше ми повідомляли, що на Бахмутському напрямку загинув чемпіон України зі стрибків з жердиною Богдан Ходаківський. На війні Богдан був снайпером-стрільцем.