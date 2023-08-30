"Прожив гідне, але коротке життя": на війні загинув фанат київського Динамо Ігор Марковкін

У передостанній день літа фанатський рух київського Динамо сколихнула жахлива новина. На війні загинув уболівальник Ігор "Коваль" Марковкін.

Ігор "Коваль" Марковкін став одним із вже чималої кількості футбольних уболівальників, які віддали життя за незалежність та свободу рідної України. Тепер він із небес захищатиме країну від ворога.

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Фанатський рух на небі поповнився новим Героєм України

Військовий захищав країну у 3 ОШБр. Його життя обірвалось на бахмутському напрямку.

Уболівальнику київського Динамо, який народився 2 березня 2003 року, назавжди 20 років. В ультрасі киян запевняють, що Ігор прожив коротке, але гідне життя.

02.03.2003 – нескінченність. Прожив гідне, але коротке життя…Вічна Шана та Слава Герою,

– написали у телеграмі ультрасу киян, виклавши одне із фото з передової.



На війні загинув фанат Ігор Марковкін / Фото WBC | Ультрас Динамо

Також ультрас Динамо виклало банку, куди можна скинути кошти для допомоги родині загиблого фаната Ігоря Марковкіна. Підтримати та допомогти сім'ї Героя України можна за посиланням.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника та уболівальника Динамо. Ворог відповість за усі забрані життя мужніх українців та українок!

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був створений спеціальний сайт "Янголи спорту", де міститься коротка інформація про спортсменів, життя яких забрала війна.